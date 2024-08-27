Таджикистан помог Казахстану 500 миллионами кубометров воды

Таджикистан направил Казахстану почти 500 миллионов кубометров воды для полива

Таджикистан направил Казахстану около 500 миллионов кубометров воды для полива сельхозугодий. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

С 1 июня по межгосударственному каналу «Достык» было перелито 488,6 миллиона кубометров воды. В 2024 году этот показатель превысил прошлогодний на 40 миллионов кубометров.

19 августа сообщалось, что Республика Казахстан разрабатывает проект соглашения с Китаем о разделе трансграничных вод между двумя странами. Основная задача соглашения — сохранение озера Балхаш на территории Казахстана на оптимальном уровне. «С начала года в озеро направили больше 12 миллиардов кубометров воды», — отмечал представитель ведомства Молдир Абдуалиев.