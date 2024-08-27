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08:13, 27 августа 2024Бывший СССР

Таджикистан помог Казахстану 500 миллионами кубометров воды

Таджикистан направил Казахстану почти 500 миллионов кубометров воды для полива

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Таджикистан направил Казахстану около 500 миллионов кубометров воды для полива сельхозугодий. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

С 1 июня по межгосударственному каналу «Достык» было перелито 488,6 миллиона кубометров воды. В 2024 году этот показатель превысил прошлогодний на 40 миллионов кубометров.

19 августа сообщалось, что Республика Казахстан разрабатывает проект соглашения с Китаем о разделе трансграничных вод между двумя странами. Основная задача соглашения — сохранение озера Балхаш на территории Казахстана на оптимальном уровне. «С начала года в озеро направили больше 12 миллиардов кубометров воды», — отмечал представитель ведомства Молдир Абдуалиев.

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      Марина Совина
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