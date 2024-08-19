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14:18, 19 августа 2024Бывший СССР

Казахстан разделит водные территории с Китаем

Казахстан разработает договор с Китаем о разделе водных территорий

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Республика Казахстан разрабатывает проект соглашения с Китайской Народной Республикой (КНР) о разделе трансграничных вод между двумя странами. Об этом сообщает министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана в своем Telegram-канале.

Основная задача соглашения между КНР и Республикой Казахстан — сохранение озера Балхаш на территории Казахстана на оптимальном уровне. «Министерство уделяет большое внимание обеспечению озера Балхаш необходимым объемом воды. С начала года в озеро направили больше 12 миллиардов кубометров воды», — резюмирует представитель ведомства Молдир Абдуалиева.

Министерство также подчеркивает, что с начала года идут переговоры с Китаем о разделе более чем 20 рек между странами. Среди них три крупные трансграничные реки: Иртыш, Или и Эмель.

Раннее сообщалось о проведении военных учений возле границы Казахстана и Китая.

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