В Польше рассказали о своих наемниках на Украине

РИА Новости: власти Польши часто узнают о наемниках на Украине после их гибели

Власти Польши часто узнают о своих наемниках на Украине из социальных сетей или после их гибели. Об этом рассказал РИА Новости представитель МИД Польши, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, большинство наемников не афишируют то, чем они занимаются на Украине. Он отметил, что часто о том, что гражданин Польши воюет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), можно узнать лишь из его соцсетей или из свидетельств его сослуживцев. Еще одним источником получения информации являются сообщения о гибели поляков во время боевых действий.

Ранее стало известно, что на стороне ВСУ с начала конфликта было задействовано не менее шести-семи иностранных иностранных частных военных компаний (ЧВК). Как уточнил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, речь идет не только об американских, но и о британских и польских частных военных компаниях.