В российском регионе росгвардейцы и сотрудники ФСБ уничтожили подземный схрон-ловушку ВСУ

В ЛНР спецназ Росгвардии и сотрудники ФСБ уничтожили подземный схрон-ловушку ВСУ

В Луганской народной республике спецназ Росгвардии и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России уничтожили заминированную подземный схрон-ловушку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, подземный схрон-ловушка был обнаружен в стене одного из сооружений на окраине города Рубежное во время обследования территории. Внутри оперативники нашли несколько заминированных схронов с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства, форму ВСУ и украинские регистрационные номера для транспортных средств. Саперы Росгвардии уничтожили арсенал путем подрыва на месте.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области росгвардейцы обнаружили тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным оружием в замаскированной яме.

