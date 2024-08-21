Росгвардейцы обнаружили тайник ВСУ с иностранным оружием в замаскированной яме

В Херсонской области росгвардейцы нашли в яме тайник ВСУ с иностранным оружием

В Херсонской области росгвардейцы обнаружили тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Схрон с оружием и боеприпасами стран НАТО нашли в замаскированной яме вблизи одного из населенных пунктов под Херсоном. Из него изъяли ручные противотанковые гранатометы, противопехотные и 82-миллиметровые минометные мины, гранаты и залпы к ним, а также более 4,5 тысячи патронов различного калибра к автоматическому стрелковому оружию.

По данным ведомства, эти боеприпасы и оружие предназначались для вражеской диверсионной деятельности.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили в Харьковской области схрон ВСУ с 25 противопехотными минами и уничтожили его.