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09:24, 27 августа 2024Забота о себе

Врач опровергла мифы об аппендиците

Терапевт Кондратова: вопреки заблуждениям, аппендицит может возникнуть у пожилых

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Вопреки заблуждениям, аппендицит может возникнуть не только в детском, но и во взрослом возрасте, рассказала главный врач стационара АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук, профессор РАН Наталья Кондратова. Этот и некоторые другие мифы об аппендиците она опровергла в беседе с «Лентой.ру».

По словам Кондратовой, хотя аппендицит чаще встречается у молодых людей, он может возникнуть в любом возрасте — заболеванию подвержены и взрослые, и пожилые люди. Терапевт обратила внимание и на то, что операция — не единственный способ лечения этого заболевания. «Ранее считалось, что единственным решением является удаление аппендикса (аппендэктомия). Однако в некоторых случаях, особенно при неосложненном аппендиците, возможно консервативное лечение с использованием антибиотиков», — отметила она.

Не согласна врач и с утверждением, что аппендикс не выполняет никакой функции в организме. «Долго бытовало мнение, что аппендикс — это бесполезный рудиментарный орган. Однако современные исследования доказали, что он может иметь значение для иммунной системы и поддержания здоровья кишечной микрофлоры», — объяснила Кондратова.

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Терапевт также указала, что аппендицит не всегда проявляется болью в правом нижнем квадранте живота — это классический симптом, но боль может возникнуть и в других областях живота, а также быть менее выраженной, что затрудняет диагностику. Врач настаивает, что симптомы аппендицита игнорировать нельзя: это может привести к осложнениям — перфорации аппендикса или абсцессу. Наконец, заключила она, никакая диета не может предотвратить аппендицит.

Нет научных доказательств, что определенная диета может предотвратить развитие аппендицита. Однако здоровое питание может способствовать улучшению общего состояния здоровья

Наталья Кондратоваврач-терапевт

Ранее терапевт Николь Ван Гронинген назвала нескольких повседневных привычек, следование которым поможет сохранить здоровье и молодость. Прежде всего врач посоветовала не жертвовать сном ради спорта.

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      Александра Лисица
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