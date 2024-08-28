Артемий Лебедев заявил о жестокости Франции из-за ареста Дурова

Артемий Лебедев на фоне ареста в Париже Дурова назвал Францию жестокой страной

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал задержание в Париже основателя Telegram Павла Дурова. На эту тему он высказался в обзоре новостей, ролик доступен во «ВКонтакте».

Блогер назвал Францию милитаристской и жестокой страной, отметив, что она всегда плохо обращалась со своими колониями. «Французы — отдельные ребята, очень себе на уме, очень националистические, очень занимаются своим собственным языком, очень всегда соблюдают все свои интересы. Мало кого они слушают, делают то, что считают нужным, не прогибаются под Америку так, как прогибаются другие ребята», — добавил Лебедев.

Он также счел, что Париж не отпустит основателя Telegram, предварительно его не завербовав.

Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но тот отказался.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. В деле, по которому его задержали, содержатся обвинения в 12 преступлениях. В их числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков.