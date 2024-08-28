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19:29, 28 августа 2024Бывший СССР

Двое на лодке вывезли с Украины спирт и не довезли

Newsmaker: в Молдавии изъяли 2000 литров контрабандного спирта с Украины

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom

В Молдавии изъяли 1800 литров контрабандного спирта с Украины. Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на МВД республики.

«Партию спирта стоимостью около 240 тысяч леев (1,2 миллиона рублей по курсу на 28 августа) задержали в Резинском районе [Молдавии]», — пишет издание. В лодке находились двое мужчин в возрасте 19 и 48 лет, задачей которых являлось сопровождение груза.

Также сообщается о задержании еще двоих сообщников в возрасте 40 и 76 лет. Они должны были контролировать переправку и погрузку груза в собственный микроавтобус.

Весь контрабандный товар должен был доставляться в Бельцы, второй по величине город Молдавии после Кишинева. О потенциальных покупателях и о других подробностях не сообщается.

Ранее полицейские из Молдавии и Болгарии задержали преступную группировку из восьми водителей, в которой участвовали граждане Молдавской республики. Они переправляли мигрантов с Ближнего Востока в Европу.

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      Сергей Болиев
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