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19:55, 21 августа 2024Бывший СССР

Молдавские водители попались на перевозке нелегальных мигрантов в Европу

Newsmaker: молдавские водители участвовали в ОПГ для перевозки мигрантов

Фото: politia.md

Полицейские из Молдавии и Болгарии задержали преступную группировку из восьми водителей, в которой участвовали граждане Молдавской республики. Об этом сообщает издание Newsmaker.md.

Задержанные по заказу болгар и сирийцев доставляли нелегальных мигрантов через Болгарию к границам других стран для дальнейшей отправки в Европу. «Банда (...) использовала молдавских водителей, нанятых по интернету. Нелегальные мигранты платили членам группировки до 6 тысяч евро с человека за незаконную перевозку в Европу», — сообщает издание.

После пересечения турецко-болгарской границы в Болгарии нелегальных мигрантов встречали молдавские водители, которые доставляли их на болгаро-сербскую или болгаро-румынскую границу.

У задержанных водителей обнаружены 13 мобильных телефонов, оружие и боеприпасы.

Ранее молдавские преступные группировки помогали бежать с Украины подлежащим мобилизации мужчинам.

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      Сергей Болиев
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