Преступные группировки Молдавии уличили в организации побега мужчин с Украины

Anticoruptie: преступные группировки Молдавии помогают мужчинам с Украины бежать

Молдавские преступные группировки помогают мужчинам с Украины, которые подлежат мобилизации, бежать из страны. Об этом сообщает издание Anticoruptie.

Как отмечает издание, сотни украинцев пересекли границу с Молдавией, несмотря на введенное с февраля на Украине военное положение. По информации журналистов, стоимость такой услуги варьируется от одной до пяти тысяч евро. Она зависит от места побега и трудностей с местными властями.

Полиция Молдавии уже задержала своего пограничника, который получал криптовалюту за то, что ставил беглецам штамп в паспорте при пересечении границы.