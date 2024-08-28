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19:29, 28 августа 2024Моя страна

Домохозяйка из России купила 10 лотерейных билетов и выиграла миллионы рублей

Жительница Омска выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Россиянка выиграла в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет MK.ru.

Отмечается, что домохозяйка из Омска Гульден купила 10 лотерейных билетов. Пять из них оказались счастливыми, а один и вовсе принес жительнице российского города пять миллионов рублей.

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Женщина узнала о победе, когда занималась домашними делами, и сразу же поделилась радостью с мужем. Мужчина до сих пор не верит в удачу супруги. На выигранные деньги семья планирует приобрести недвижимость.

Ранее жительница Сарапула в Удмуртии дважды за лето выиграла в лотерее и получила миллионы рублей. Россиянка призналась, что довольно часто играет в лотереи: в начале лета она уже стала обладательницей крупного приза — миллиона рублей.

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      Фариза Бацазова
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