Домохозяйка из России купила 10 лотерейных билетов и выиграла миллионы рублей

Жительница Омска выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Россиянка выиграла в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет MK.ru.

Отмечается, что домохозяйка из Омска Гульден купила 10 лотерейных билетов. Пять из них оказались счастливыми, а один и вовсе принес жительнице российского города пять миллионов рублей.

Женщина узнала о победе, когда занималась домашними делами, и сразу же поделилась радостью с мужем. Мужчина до сих пор не верит в удачу супруги. На выигранные деньги семья планирует приобрести недвижимость.

Ранее жительница Сарапула в Удмуртии дважды за лето выиграла в лотерее и получила миллионы рублей. Россиянка призналась, что довольно часто играет в лотереи: в начале лета она уже стала обладательницей крупного приза — миллиона рублей.