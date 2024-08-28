Домохозяйка из России купила 10 лотерейных билетов и выиграла миллионы рублей

Россиянка выиграла в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет MK.ru.
Отмечается, что домохозяйка из Омска Гульден купила 10 лотерейных билетов. Пять из них оказались счастливыми, а один и вовсе принес жительнице российского города пять миллионов рублей.
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Ранее жительница Сарапула в Удмуртии дважды за лето выиграла в лотерее и получила миллионы рублей. Россиянка призналась, что довольно часто играет в лотереи: в начале лета она уже стала обладательницей крупного приза — миллиона рублей.