Город и несколько сел в Крыму лишились света

«Крымэнерго»: Алушта и несколько сел в Крыму лишились света из-за аварии

Крымский город Алушта с населением в 29 тысяч человек, а также несколько окрестных сел вечером среды, 28 августа, остались без электричества из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Крымэнерго».

По информации источника, света также лишились села Изобильное, Лучистое, Нижняя Кутузовка и Верхняя Кутузовка городского округа Алушта. Причина аварии при этом в сообщении не уточняется.

В данный момент аварийная бригада ликвидирует отключения в вышеуказанных населенных пунктах. В «Крымэнерго» сообщили, что электроснабжение должны будут восстановить в течение полутора часов.

Двумя днями ранее с аналогичной ситуацией столкнулись жители Севастополя. Тогда причиной стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.