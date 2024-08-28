Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:01, 28 августа 2024Экономика

Город и несколько сел в Крыму лишились света

«Крымэнерго»: Алушта и несколько сел в Крыму лишились света из-за аварии

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Крымский город Алушта с населением в 29 тысяч человек, а также несколько окрестных сел вечером среды, 28 августа, остались без электричества из-за аварии. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Крымэнерго».

По информации источника, света также лишились села Изобильное, Лучистое, Нижняя Кутузовка и Верхняя Кутузовка городского округа Алушта. Причина аварии при этом в сообщении не уточняется.

В данный момент аварийная бригада ликвидирует отключения в вышеуказанных населенных пунктах. В «Крымэнерго» сообщили, что электроснабжение должны будут восстановить в течение полутора часов.

Двумя днями ранее с аналогичной ситуацией столкнулись жители Севастополя. Тогда причиной стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно еще об одном расследовании в отношении Дурова во Франции

      Уролог объяснил пагубное влияние алкоголя на мужскую потенцию

      Раскрыто высказывание британской королевы о Путине

      Дочь Машкова заявила о тоске по России

      Канье Уэст избавился от дома в Малибу на фоне установки дорогостоящих зубов

      Российский полицейский изнасиловал задержанную

      На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота F-16

      Российские ученые воссоздали цифровые копии вымерших 35 миллионов лет назад жуков

      ЕС начал расследовать предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей

      Тим Бертон ответил на критику в адрес продолжения «Битлджуса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше