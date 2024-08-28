Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух колеблющихся штатах

Fox News: Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в Мичигане и Висконсине

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший не сможет снять свою кандидатуру с выборов в двух ключевых колеблющихся штатах Мичиган и Висконсин, несмотря на прекращение своей предвыборной кампании. Об этом сообщает Fox News.

«Кандидаты от второстепенных партий не могут снять свою кандидатуру, поэтому его имя останется в бюллетене на ноябрьских выборах», — заявила старший пресс-секретарь госсекретаря Мичигана Шери Хардмон.

Уточняется, что Кеннеди останется в избирательном бюллетене в Мичигане как кандидат от Партии естественного права, которая выдвинула его на пост президента на своем съезде в этом году. Тем временем, комиссия по выборам Висконсина проголосовала за то, чтобы оставить Кеннеди в президентском бюллетене, несмотря на его просьбу об исключении.

«Примерно в 10 колеблющихся штатах, где мое присутствие было бы помехой, я собираюсь убрать свое имя, и я уже начал этот процесс и призываю избирателей не голосовать за меня. Наши опросы последовательно показывали, что оставаясь в бюллетенях в колеблющихся штатах, я, скорее всего, передам выборы демократам, с которыми я не согласен по большинству экзистенциальных вопросов», — высказался Кеннеди о завершении своей кампании.

Ранее Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании и призвал избирателей голосовать за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Однако политик уточнил, что не выйдет из гонки окончательно, но исключит себя из бюллетеней в колеблющихся штатах.