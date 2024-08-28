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02:01, 28 августа 2024Из жизни

Любовница попыталась отрезать мужчине половой орган из-за отправленных жене денег

Фото: Amit Dave / Reuters

Жительница Индии узнала, что любовник отправлял деньги жене, и напала на него с ножом. Об этом пишет NDTV.

Инцидент произошел в штате Андхра-Прадеш. Пострадавший, которого зовут Виджай Кумар Ядав, жил в городе Бихар с любовницей Ситой Кумари. Они сняли комнату и съехались около четырех месяцев назад. Ядав работал молочником в деревне неподалеку и большую часть заработка пересылал жене.

Узнав об отправленных деньгах, Кумари пришла в ярость. Когда мужчина отправился в постель, она завязала ему глаза, связала руки и отобрала мобильный телефон. После этого женщина попыталась отрезать ему половой орган при помощи кухонного ножа, но не довела начатое до конца. Она сказала об этом владельцу квартиры и скрылась.

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Ядава госпитализировали и оказали ему первую помощь, сейчас его состояние стабильно. Полиция расследует обстоятельства произошедшего и ищет Кумари.

Ранее сообщалось, что женщина из Уганды кастрировала партнера и попыталась сбежать из страны. Мужчина истек кровью, спасти его не удалось.

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      Алиса Дмитриева
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