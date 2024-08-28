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20:10, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об отказах Запада в оружии из-за страха эскалации

Кулеба: запросы Киева об оружии сталкиваются с отказами из-за страха эскалации

Фото: Alina Smutko / Reuters

Новые запросы Киева об оружии сталкиваются с отказами Запада из-за страха эскалации со стороны Москвы. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Самое большое препятствие, с которым Украина сталкивалась с самого начала, — это концепция эскалации в процессе принятия решений у наших союзников. Каждый запрос Украины о новом типе оружия сначала сталкивался с отказом», — рассказал дипломат.

Он также пожаловался, что западные страны отказываются раскрывать Киеву намерения по построению собственных отношений с Москвой в будущем.

Ранее Кулеба рассказал, что Украина решила не препятствовать Польше в эксгумации пострадавших в Волынской резне. При этом он обратился к Варшаве с просьбой соблюсти двустороннюю направленность движения и чтить пострадавших в трагедии украинцев.

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      Глеб Палехов
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