На Украине суд отпустил под залог в 30 миллионов гривен главу Антимонопольного комитета

«Страна.ua»: суд отпустил главу АМКУ Кириленко под залог в 30 миллионов гривен

На Украине суд избрал меру пресечения главе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павлу Кириленко, подозреваемому в незаконном обогащении на 56 миллионов гривен (около 124 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, суд отказался арестовывать Кириленко. Вместо этого его отпустили под залог в размере 30 миллионов гривен (66,4 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Главе АМКУ также назначили ношение электронного браслета.

Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит апелляцию, передает «Страна.ua».

Ранее у семьи Кириленко было обнаружено имущество на 70 миллионов гривен (порядка 155 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), приобретенное родственниками главы АМКУ сверх официальных доходов. В том числе у них в собственности оказались большое имение, земельные участки, автомобили, квартиры и апартаменты.