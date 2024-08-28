Политолог Орсини: Трамп завершит конфликт на Украине, если план устроит Путина

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выполнит свое обещание завершить конфликт на Украине только при условии, что его план устроит президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.

«Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путина устроит предложение Трампа», — отметил политолог.

По его словам, украинские войска не выиграли ни одной значимой битвы и еще сильнее ослабнут через год. Политолог также подчеркнул, что операция Киева в Курской области отдалила перспективы мирных переговоров.

В то же время, по данным Орсини, Россия укрепляет связи с партнерами и наращивает силы. Политолог заявил, что блок с участием России, Китая, КНДР и Ирана оставит НАТО без шансов на победу в случае начала крупного конфликта.

5 августа Трамп пообещал, что после победы на выборах он свяжется с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским и добьется мирных переговоров.