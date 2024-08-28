На Западе указали на сложность завершения конфликта на Украине для Трампа

Политолог Орсини: Трампу будет сложно завершить конфликт на Украине за один день

В случае победы на выборах президента США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу будет сложно исполнить обещание и завершить конфликт на Украине за один день, так как Россия выигрывает на поле боя. Об этом заявил политолог Алессандро Орсини, его слова передает газета IL Fatto Quotidiano.

«Баланс сил явно смещен в пользу Москвы. Конфликт завершится только в том случае, если президента России Владимира Путина устроит предложение Трампа», — отметил эксперт.

Орсини указал на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли победить ни в одном значимом сражении в течение всего конфликта. По его словам, через год Киев станет еще слабее, в то время как Россия приумножит свои силы. Кроме того, политолог подчеркнул, что атака ВСУ на Курскую область помешала перспективам начала мирных переговоров по разрешению кризиса.

В июле 2023 года Трамп в интервью Fox News обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах.