Россиян отговорили от покупки квартир в новостройках

Риелтор Апрелев: цены на новостройки сейчас невыгодны, но в будущем опустятся

Сегодня первичная недвижимость невыгодна для покупки, однако в будущем цены могут опуститься. Такую вероятность в разговоре с «Общественной Службой Новостей» допустил вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Нынешние расценки на новостройки делают покупку квартиры бессмысленной, убежден риелтор: «первичка» на данный момент стоит на 30 процентов дороже рыночной стоимости. Даже если в ближайшее время цены и не спадут, жилье не подорожает больше чем на 20 процентов, прогнозирует специалист. Ситуация, по мнению Апрелева, изменится со снижением ключевой ставки.

На этом фоне намного привлекательнее смотрится аренда жилья. «Логика простая. Если вы можете положить свои накопления на банковский счет под 18-20 процентов годовых и продолжать снимать квартиру, которая вам будет обходиться в 5 процентов годовых от стоимости такой же квартиры на рынке — наверное, это будет самым разумным поведением в нынешнем формате финансового рынка по его ключевым ставкам, и ожидания того, когда ключевая ставка изменится», — поделился Апрелев. По статистике, сегодня съемная квартира дешевле приобретенной в ипотеку в четыре раза.

Если покупка жилья на сегодняшний день приоритетнее, стоит отдать предпочтение готовым объектам, советует эксперт. По его прогнозам, такая недвижимость вряд ли много потеряет в стоимости. Однако и здесь повышения цен и спроса не ожидается.

Ранее россиянам предсказали динамику цен на жилье. Предпосылок для спада цен пока нет, спрос также остается низким. При этом не исключено, что девелоперы разработают новые способы его стимуляции.