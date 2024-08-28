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11:49, 28 августа 2024Интернет и СМИ

«Победа» опровергла сообщения об экономии топлива

Авиакомпания «Победа» опровергла сообщения об экономии топлива

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Авиакомпания «Победа» опровергла информацию о том, что пилоты вынуждены экономить топливо ради экономических показателей. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «Авиаторщина».

В нем говорится, что летчики жалуются на требование руководства летать с минимальным количеством топлива. По словам сотрудников, это снижает безопасность полетов, так как пилоты находятся в стрессе и могут принимать неправильные решения в случае нештатной ситуации.

Один из авторов жалобы рассказал, что на стоянках в аэропортах вылета после заправки порой появляются сообщения о нехватке или использовании резервного топлива, которое требуется для ухода на запасной аэродром. В таких случаях, по его словам, пилотов попросили проверять все точки в бортовом компьютере. При этом расчет делается по самым коротким схемам, которые никогда не используются, а при вводе в компьютер стандартной схемы захода на посадку топлива уже не хватает, уверяет летчик.

«Победа» опровергла сведения, изложенные от лица анонимного пилота. По данным авиакомпании, топливное планирование осуществляется строго в соответствии с Федеральными авиационными правилами и официально опубликованными маршрутами. Регулярно проводится контроль расхода топлива.

В компании также заявили, что при прогнозировании сложных метеоусловий или в часы наибольшей загруженности аэродромов предусматривается дополнительное топливо. Поэтому все рейсы «Победы» выполняются с достаточным количеством топлива, в том числе, для ухода на запасной аэродром или ожидания в очереди на посадку, подчеркнули в компании.

Информация о том, что «Победа» требует от пилотов экономии топлива, не получила широкого распространения в СМИ и публиковалась преимущественно в соцсетях и мессенджерах. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений, среди них «Известия», 5-tv.ru, Рен ТВ и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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