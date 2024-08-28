Премьер Словакии встретился с потомками ветеранов Второй мировой из России и Белоруссии

Премьер Словакии Фицо встретился с потомками ветеранов Второй мировой из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с потомками ветеранов Второй мировой войны из России и Белоруссии. Об этом сам глава словацкого правительства сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Встретился с потомками непосредственных участников Словацкого национального восстания и боев за освобождение Словакии. Речь идет о молодых людях из России и Белоруссии, которые по моему приглашению приехали в Словакию», — написал премьер.

Ранее Фицо призвал прекратить искусственное продление украинского конфликта и завершить его скорейшим перемирием.