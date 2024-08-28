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15:22, 28 августа 2024Путешествия

Преступник-рецидивист вышел из тюрьмы и ударил незнакомку ножом в лицо в аэропорту

Daily Mail: мужчина напал на незнакомку с ножом в аэропорту Нью-Джерси

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США преступник-рецидивист вышел из тюрьмы и спустя неделю ударил незнакомку ножом в лицо в аэропорту. О случившемся сообщает таблоид Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в авиагавани Нью-Джерси 25 августа. 36-летняя Мелисса Молдин ждала своего жениха из туалета, когда на нее напал 54-летний Сюн Цзинь. На глазах оказавшихся рядом правоохранителей мужчина порезал ножом щеку женщине.

Полицейские незамедлительно задержали злоумышленника и доставили его в отделение. В ходе расследования стало известно, что Цзинь уже трижды отсидел за нападения с ножом. Мелиссе была оказана медицинская помощь — пассажирке наложили 14 швов.

В начале августа голландский турист попал в больницу в критическом состоянии после драки у ночного клуба в Италии. Грабители напали на мужчину на улице и ударили его ножом в грудь.

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