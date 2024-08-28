Российская кочевница преодолела тысячи километров из-за запретной любви

В Москве нашли сбежавшую из дома ради любви подростка-кочевницу из Якутии

17-летняя подросток-кочевница из Якутии ушла из дома и преодолела тысячи километров из-за запретной любви. Об этом сообщается на портале республиканского МВД.

Сообщается, что в полицию обратилась бабушка россиянки с заявлением о пропаже — по словам женщины, ее внучка исчезла, а перед этим ей поступали звонки с угрозами. «Семья ведет кочевой образ жизни и придерживается этнических традиций, и поэтому пожилая женщина была уверена, что внучку похитили», — рассказали в МВД. Полиция начала искать пропавшую и выяснила, что та успела улететь в Москву. Там девушку нашли перехватили столичные правоохранители.

Оказалось, что россиянка не была похищена, в прилетела в столицу, чтобы пересесть в самолет до Астрахани, где ее ждал бы молодой человек. Она рассказала, что родители запрещали ей общаться с парнем, и тому пришлось купить ей авиабилеты, чтобы повидаться. Лететь дальше в Астрахань сбежавшей девушке не разрешили, и отправили в соцучреждение, откуда ее смогут забрать только родители.

Ранее сообщалось, что пропавшего в тундре россиянина нашли в ледяной пещере. Там мужчина встретил день рождения и был спасен лишь спустя сутки.