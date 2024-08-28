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09:28, 28 августа 2024Россия

Российский «Аллигатор» нанес удар по бойцам ВСУ в Курской области и попал на видео

Минобороны России показало удар Ка-52М «Аллигатор» по ВСУ в Курской области

Российский боевой вертолет Ка-52М «Аллигатор» нанес удар по бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и попал на видео. Кадры показало российское Министерство обороны в Telegram-канале.

Судя по видео, удар по ВСУ наносился с кабрирования — когда вертолет задирает нос под нужным углом и, зависая в воздухе, выпускает несколько ракет. «Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — рассказали в Минобороны. Кроме КА-52М в атаке также принимал участие вертолет Ми-8.

Сколько единиц украинской техники было уничтожено при атаке российских вертолетов, не уточняется.

Ранее командир российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 рассказал о пятисекундном маневре, который выполняется перед атакой позиций противника.

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      Марк Леонов
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