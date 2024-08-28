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09:30, 28 августа 2024Бывший СССР

ВС России блокировали две ключевые дороги снабжения угледарской группировки ВСУ

ТАСС: ВС России перерезали ключевые дороги снабжения угледарской группировки ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России перерезали две ключевые дороги снабжения угледарской группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Обе дороги снабжения противника, который находится в Угледаре, оказались перерезаны», — рассказали агентству в силовых структурах. По словам источника, при попытке пересечь дороги украинские подразделения столкнутся с минными заграждениями.

Ранее стало известно, что подразделения армии России перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному. Уточнялось, что российские войска заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская №1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 километра на глубину до 2,12 километра.

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