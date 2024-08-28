ВС России блокировали две ключевые дороги снабжения угледарской группировки ВСУ

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России перерезали две ключевые дороги снабжения угледарской группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.
«Обе дороги снабжения противника, который находится в Угледаре, оказались перерезаны», — рассказали агентству в силовых структурах. По словам источника, при попытке пересечь дороги украинские подразделения столкнутся с минными заграждениями.
Ранее стало известно, что подразделения армии России перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному. Уточнялось, что российские войска заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская №1» и продвинулись на участке шириной до 3,53 километра на глубину до 2,12 километра.