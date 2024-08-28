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09:24, 28 августа 2024Россия

Три жилых дома в России сгорели после сброса взрывчатки с дронов ВСУ

Гладков: три частных дома в Петровке сгорели после сброса взрывчатки с дронов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В селе Петровка Белгородской области три частных дома сгорели после того, как беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили на них взрывчатку. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Село Петровка Белгородского района подверглось атаке БПЛА со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет», — сообщил губернатор.

Специалисты, по его словам, продолжают подомовой обход территорий. Информация о последствиях атаки уточняется. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Утром в среду, 28 августа, в Белгородской области, где действует режим ЧС федерального характера, еще два дома сгорели дотла из-за атаки ВСУ. Это произошло в селе Новостроевка-Первая Грайвороновского района. Также полностью сгорели три автомобиля.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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