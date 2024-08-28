В России два дома сгорели дотла из-за атак дронов ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: два дома полностью сгорели из-за дронов ВСУ

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области два дома сгорели дотла из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и 3 автомобиля, еще один частный дом поврежден», — сообщил Гладков. По его данным, никто не пострадал.

Специалисты уточняют информацию о возможных других последствиях атак дронов. К восстановительным работам сотрудники оперативных служб приступят после согласования с Минобороны.

Всего, по данным Минобороны, в ночь на среду, 28 августа, Украина атаковала два региона России. Над Воронежской областью сбили восемь дронов, над Ростовской — еще четыре. Также сообщалось о перехвате ракеты над Курской областью, где свыше трех недель идут бои.