Цветоводам подсказали простой способ вырастить пышные орхидеи

Mirror: орхидеи будут цвести чаще, если добавить в почву банановую кожуру

Орхидеи будут цвести пышнее и чаще, если добавить в почву одно простое удобрение, рассказала основательница блога Gardening Olivia. Простой способ вырастить красивые орхидеи Оливия подсказала цветоводам в беседе с Mirror.

По словам эксперта, потрясающим органическим удобрением может стать банановая кожура. «Раньше мои орхидеи цвели редко, может быть, один или два раза в год, если повезет. Но с тех пор, как я перешла на банановую кожуру как удобрение, они цветут как часы несколько раз в год», — призналась цветовод.

Блогерша отметила, что банановая кожура богата калием — важным питательным элементом, необходимым растениям для роста. Это вещество также повышает устойчивость растений к болезням, помогает формированию здоровых корней и впечатляющих цветов. Оливия порекомендовала собирать банановую кожуру в контейнер и, когда ее будет достаточно, высушить до хруста. «Когда банановая кожура затвердеет, разломайте ее до состояния панировочных сухарей. Кухонный комбайн облегчит работу, но можно сделать это вручную», — объяснила эксперт.

Кусочками кожуры нужно посыпать почву вокруг растения. «Высушенная кожура будет медленно выделять питательные вещества в почву в течение нескольких месяцев по мере разложения. Мне нравится добавлять новый слой каждые несколько месяцев», — отметила блогерша, порекомендовав подсыпать подкормку не чаще нескольких раз в год и делать это в конце лета или начале осени, чтобы дать орхидеям время подпитаться к зиме.

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