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10:29, 19 августа 2024Забота о себе

Дачникам подсказали необычный способ избавиться от вредителей с помощью чеснока

Садовод Кларк: чесночный спрей защитит растения от насекомых-вредителей

Защитить растения в саду и дома от насекомых можно с помощью чесночного спрея, рассказал садовод Джозеф Кларк. На ролик, в котором специалист рассказывает дачникам о своем необычном способе избавиться от вредителей, обратило внимание издание Mirror.

По словам Кларка, чтобы избавиться от тли, мошки и жуков, он берет несколько зубчиков чеснока и перемалывает их в блендере вместе с небольшим количеством воды и органического средства для мытья посуды. После он переливает полученную массу в тару с водой. В видео в своем блоге он подсказал, что раствор нужно оставить по меньшей мере на 12 часов. После жидкость нужно процедить через ткань, чтобы удалить оставшиеся кусочки.

Полученным раствором, объяснил Кларк, можно опрыскивать растения. «Знаю, что использование пестицидов может быть заманчивым, но постарайтесь избегать этого, поскольку они принесут больше вреда, чем пользы. Не волнуйтесь, пахнет чесночный спрей не так плохо, как можно вообразить, и если вы используете его для комнатных растений и нашли запах слишком сильным, сильнее разбавьте раствор водой», — объяснил он.

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      Александра Лисица
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