В США оценили эффективность от ударов ВСУ вглубь России

FA: разрешение ударов западным оружием вглубь России не поможет Украине

Разрешение на проведение атак западным оружием вглубь России не поможет Украине выиграть в конфликте и вряд ли будет эффективным. Об этом заявил профессор международных отношений Колумбийского университета Стивен Биддл, его слова передает Foreign Affairs.

«Разрешение на проведение атак вглубь России не поможет Украине. Чтобы изменить ход игры, Киеву необходимо будет объединить эти удары со слаженными наземными операциями, которые украинцы не смогли освоить до сих пор в этом конфликте. Таким образом, увеличение зоны применения западного оружия является недостаточным, чтобы переломить ситуацию», — отметил профессор.

Биддл добавил, что западные партнеры Украины должны задуматься, «стоят ли скромные военные выгоды риска эскалации». По его мнению, если Запад снимет свои ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, то «последствия вряд ли будут включать в себя решительное изменение траектории конфликта для украинской стороны».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что запуск ВСУ американских ракет ATACMS на российской территории окажет минимальную эффективность.