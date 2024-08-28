В США оценили эффективность запуска Украиной ракет на российской территории

WSJ: запуск ВСУ ракет ATACMS на территории РФ окажет минимальную эффективность

Запуск Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет ATACMS производства США на российской территории окажет минимальную эффективность. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

Такая оценка связана с тем, что Россия успешно адаптировалась к текущим обстоятельствам и переместила 90 процентов своих самолетов за пределы радиуса действия ракет, пишет издание, ссылаясь на данные разведки США.

Кроме того, несмотря на увеличение производства ракет ATACMS, их запасы в США ограничены. В связи с этим Пентагон может передать их Киеву лишь в небольшом количестве.

В ночь на пятницу, 16 августа, Украина пыталась атаковать Крымский мост с помощью 12 американских ракет ATACMS. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили ночной удар.