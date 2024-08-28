Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 28 августа 2024Мир

В США оценили эффективность запуска Украиной ракет на российской территории

WSJ: запуск ВСУ ракет ATACMS на территории РФ окажет минимальную эффективность
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Defense Ministry / Globallookpress.com

Запуск Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет ATACMS производства США на российской территории окажет минимальную эффективность. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

Такая оценка связана с тем, что Россия успешно адаптировалась к текущим обстоятельствам и переместила 90 процентов своих самолетов за пределы радиуса действия ракет, пишет издание, ссылаясь на данные разведки США.

Кроме того, несмотря на увеличение производства ракет ATACMS, их запасы в США ограничены. В связи с этим Пентагон может передать их Киеву лишь в небольшом количестве.

В ночь на пятницу, 16 августа, Украина пыталась атаковать Крымский мост с помощью 12 американских ракет ATACMS. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили ночной удар.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска нанесли серьезное поражение ВСУ в Курской области. Противник потерял тысячи бойцов

      Летящие в Казань самолеты перенаправили в Самару

      В Европе заявили о неготовности к прекращению транзита газа из России

      В российском регионе топливный склад загорелся в результате атаки БПЛА

      Двое мигрантов напали на россиянина из-за замечания и стали фигурантами двух дел

      Цены на один вид съемного жилья в Москве побили исторический рекорд

      В России бабушка участника СВО пожаловалась на избиение проходящего лечение внука

      В США оценили эффективность запуска Украиной ракет на российской территории

      На Западе предсказали поражение Украины при отсутствии изменений в политике США

      На Западе обратили внимание на раскрывшуюся после ударов России по Украине деталь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше