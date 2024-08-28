Захарова: Украина распространяет фейки о помощи жителям Курской области

Украина распространяет фейки о помощи жителям Курской области и безобидности солдат Вооруженных сил республики. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

По ее словам, Киев рассказывает о том, как солдаты ВСУ раздают продукты мирным жителям, в то время как военнопленные рассказывают о приказах командования убивать сопротивляющихся, мародерствовать.

Как отметила дипломат, украинские военнослужащие занимаются грабежами жилых домов и магазинов, а на интернет-аукционах появляются отмеченные «трофеями» религиозные атрибуты.

Ранее Захарова заявила, что в нападении на Курскую область участвуют иностранные наемники. По ее словам, иностранные боевики гордятся нарушением гуманитарного права, не беспокоятся о жизни гражданского населения, включая детей, и готовы прикрываться ими.