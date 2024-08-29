Подполье сообщило об ударе по зданию с иностранными наемниками в Одессе

Лебедев: в порту Одессы ударили по зданию, где находились иностранные наемники

Российские военные нанесли удар по Ильичевскому порту в Одессе, где находились иностранные наемники, отвечавшие за прием и распределение западной военной техники. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет в здание, где находились иностранные специалисты, прикомандированные к Вооруженным силам Украины (ВСУ), произошел около 20:00. Подпольщик уточнил, что наемники встречали технику и распределяли ее по подразделениям, где их ставили младшим офицерским или сержантским составом. В результате удара ВС РФ ликвидировано более 20 иностранных наемников, около 50 человек пострадали.

Ранее подполье сообщило об ударе по распределительной станции боеприпасов ВСУ в Сумах. Атака велась в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала, где располагаются склады.