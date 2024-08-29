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07:56, 29 августа 2024Бывший СССР

«На Украине будут в шоке, если узнают их имена». Координатор подполья рассказал о деятельности и мотивации сопротивления

Лебедев: Киев будет в шоке, когда узнает имена людей из подполья
Сергей Лебедев

Сергей Лебедев. Фото: Telegram-канал «Лохматый Z Николаев»

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, известный под позывным Лохматый, в беседе с KP.RU описал образ типичного подпольщика, выступающего против официальных украинских властей. По его словам, люди там оказываются разные, иногда настолько высокого ранга, что Киев будет шокирован, узнав их имена.

Подпольщик отметил, что всех участников сопротивления можно назвать одним словом — русские. Им в основном около 35 лет, люди среднего достатка, семейные. Он добавил, что они не просят оплату за свою деятельность, никто из них ни разу не взял деньги, хотя им предлагали и поменять смартфон, и оплатить бензин.

Много молодежи, что меня, честно, удивляет. Много бизнесменов и чиновников. Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, на Украине будут в шоке, если узнают их имена

Сергей Лебедевподпольщик
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Лебедев высказался о мотивации сопротивления

Координатор подполья ответил на вопрос, какие настроения среди сопротивления. По его словам, поджогами машин военных и корректировкой ударов занимаются и желающие отомстить ТЦК, несогласные с мобилизацией, и те, кто ждет прихода российских войск.

В ВСУ ведь тоже люди служат. У кого-то жена испугается, начнет на мозги капать, кто-то сам подумает и решит бежать из армии. Большинство ведь боится даже с родными говорить о симпатиях к России

Сергей Лебедевподпольщик

Координатор подполья добавил, что на Украине 25-30 процентов населения выступают за Россию. Год назад звучала иная оценка — по пять процентов радикально настроенных украинцев за и против. Он пояснил, что люди не передумали, многие просто уехали и пережидают конфликт за границей.

А среди тех, кто колебался, все больше начали поддерживать Россию. Люди устали бояться, устали жить под обстрелами, не понимая, что будет завтра. Они видят, к чему все идет, и хотят, чтобы пришло скорее

Сергей Лебедевподпольщик

Он добавил, что на Украине местные жители понимаю, куда наносятся удары, и не верят в заявления украинских СМИ о том, что атаки ведутся по гражданским объектам.

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Лебедев описал деятельность подполья

Лебедев ответил на вопрос, какие практические действия предпринимает сопротивление. Например, люди сообщают о перемещении техники: они видят, какие машины заехали в то или иное место, из полученной от разных лиц информации складывается общая картина. Иногда координаторы просят следить за движением колонн, после чего передают сведения российской стороне для нанесения удара. Кроме того, украинцы снимают места прилетов, это наиболее безопасный вид деятельности.

Увидел прилет, снял, отослал, удалил сообщение. Дальше — сообщать о передвижении частей ВСУ и наемников. Такие данные я сразу передаю нашей разведке, мы в контакте. Это уже ближе к агентурной работе, здесь не просто увидел — передал

Сергей Лебедевподпольщик

Иногда агенты сопротивления проверяют информацию о заселении военных ВСУ, на месте зачастую не приходится никого об этом спрашивать, местные жители сами говорят об этом. Лебедев добавил, что после передачи данных сразу может быть нанесен удар, иногда огонь корректировали в режиме реального времени.

Подполье информирует о местах прилетов на территории Украины, сообщает, по каким объектам был нанесен удар. За последние несколько дней Сергей Лебедев рассказал о ряде случаев. Так, 26 августа координатор рассказал, что в Киеве прозвучало около десяти взрывов во время массированной атаки Вооруженных сил России. Он также сообщил о сильной детонации и отключении света во Львовской области.

Взрывы в эту ночь произошли в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях.

Лебедев указал на нюанс массированного удара по Украине. Он рассказал, что Киеву теперь сложнее направлять энергию в соседние страны.

В этот же день координатор передавал, что российские войска ударили по центру комплектации мобилизованных в Виннице в центральной части Украины, а также вели атаку в Волынской области. По данным подпольщика, целью атаки стали украинские военные.

На следующий день подпольщик заявил об ударе по иностранным инструкторам ВСУ в Кривом Роге и о прилете по месту дислокации наемников в Хмельницкой области. В результате был поражен объект, который регулярно посещали украинские и иностранные офицеры.

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      Марина Совина
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