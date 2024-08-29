В ЭИСИ проанализировали настроение избирателей накануне губернаторских выборов

Прошел круглый стол «Выборы 2024: финальный прогноз»

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» состоялся круглый стол «Выборы 2024: финальный прогноз».

Этот электоральный год особенно насыщен событиями, отметил модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Он напомнил, что в абсолютном большинстве субъектов России сейчас проходят около четырех тысяч избирательных кампаний, но главное внимание приковано, конечно, к губернаторским выборам.

«Наша электоральная система, наша политическая система действуют безотказно. Интерес к предстоящим губернаторским выборам очень высок, это подтверждает и та активность, которая происходит в субъектах», — сказал Фирдус Алиев.

Высокий интерес к выборам вне зависимости от конкретных показателей явки сохраняется, подтвердил гипотезу модератора руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он представил данные по семи регионам, в которых проводились опросы.

«Вологодская область. 77 процентов респондентов знают о том, когда состоятся выборы, в формате открытого вопроса они называли нам дату проведения выборов. Расчетный показатель декларируемой явки около 39,3 – 43,7 процента. Про действующего врио Георгия Филимонова знают 89 процентов избирателей. Это очень высокий показатель для недавно назначенного исполняющего главы. 84 процента людей заявили, что по результатам выборов победит действующий глава. Подчеркну, это не прогноз результатов выборов, это мнение людей о результатах выборов», — рассказал социолог.

В Калининградской области уровень информированности о выборах составляет 81 процент, с расчетной явкой от 35,4 до 38,7 процента, продолжил Михаил Мамонов. Около 81 процент опрошенных знают своего губернатора и 85% ожидают его победу. В Республике Алтай 70 процентов осведомлены о выборах, явка ожидается около 50 процентов. Уровень известности врио главы Андрея Турчака составляет 74 процентов, а 78 процентов респондентов верят в его победу.

В Забайкальском крае 70 процентов знают о выборах. Расчетная явка составляет около 40 процентов. 82 процентов ожидают победу Александра Осипова. Мурманская область демонстрирует абсолютную известность главы — 99 процентов, с явкой около 40 процентов и 89 процентов ожиданий в его пользу. Республика Калмыкия также отмечает высокий уровень известности о выборах (79 процентов) и возможную явку до 55,1 процента, где 81 процент избирателей ждут победу действующего губернатора. В Санкт-Петербурге известность Александра Беглова составляет 98 процентов и близка к абсолютной, информированность о выборах около — 68 процентов, прогнозируемая явка от 33,6 до 37,2 процента, и это по данным ВЦИОМ, типичный показатель для крупных мегаполисов. При этом, 76 процентов жителей Санкт-Петербурга ожидают победу Беглова на выборах.

«Формулируя основные выводы мы можем говорить, что уровень устойчивости управленческой системы высокий, во всех регионах ожидается победа действующих глав. Но мы говорим о том, что контур кампаний, который был определен в начале избирательного цикла, полностью реализовался», — уверен Михаил Мамонов.

Модератор круглого стола, Фирдус Алиев, резюмируя данные ВЦИОМ, отметил, что подавляющее число кампаний проходят по референдумному сценарию. «В каждой кампании есть доминирующий над иными кандидатами лидер, и по ходу кампании его лидерство будет только доказываться результатами. Вполне очевидны победы в первом туре действующих губернаторов и врио. Этот вывод, что называется “лежит на столе”, и предполагать, что за неделю до голосования может произойти кардинально обратное, не приходится», — подчеркнул Фирдус Алиев.

Заместитель директора Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ (Центр «СИТИ») Ефим Фидря отметил, что уровень известности действующих глав у избирателей трех регионов близок к абсолютному. В Липецкой, Волгоградской и Сахалинской областях он составляет 96-97 процентов.

«Почти две трети избирателей Липецкой области знают, когда состоятся выборы. Действующий глава региона Игорь Артамонов набирает 87 процентов. Остальные кандидаты суммарно набирают всего 3 процента», — рассказал Ефим Фидря.

В Волгоградской области, по его данным, уровень информированности о выборах составляет 58 процентов, и 84 процента граждан уверены в победе действующего губернатора Андрея Бочарова. Явка на прошлых выборах составила 41,3 процента, а в текущем цикле ожидается незначительное повышение.

«На Сахалине две трети жителей осведомлены о выборах. Ожидания победы губернатора Валерия Лимаренко достигают 87 процентов. Явка прогнозируется 39-43 процента. В Тульской области уровень информированности также высокий, и 83% [6] уверены в победе нового временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миляева. Прогноз явки остается в пределах 51-55 процентов, что соответствует предыдущему электоральному циклу», — привел результаты исследований социолог.

В Самарской области самый высокий процент информированности населения о выборах – 73 процента, рассказал руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМ Роман Бумагин. Декларируемая явка в регионе составляет 59 процентов. И по мнению опрошенных, Вячеслав Федорищев наберет 82 процента. По словам социолога, на такой высокий результат, очевидно, влияет прямая поддержка кандидата со стороны президента. Кроме того, Роман Бумагин поделился результатами исследований в Хабаровском крае, Курганской и Оренбургской областях, Ставрополье и Башкирии:

В Курской области 62 процента опрошенных считают, что выборы должны пройти как запланировано, чтобы продемонстрировать киевскому режиму, что граждан России не запугать. Поддержка действующего губернатора Алексея Смирнова составляет 77 процентов]. Готовность прийти на выборы находится в диапазоне от 36 до 38 процентов. В Челябинской области расчетное значение явки составляет 47-49 процентов, а за губернатора Алексея Текслера готовы проголосовать 88 процентов опрошенных.

Проведение голосования по выборам губернатора Курской области является верным решением, отметила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. Она убеждена, что Россия идет единственно верным путем, сохраняя принципы основополагающей демократии и укрепляя свою государственность.

«Проведение голосования по выборам губернатора Курской области — это правильно. В стране сложилась такая практика проведения выборов в строго назначенные сроки, независимо от текущей обстановки», — считает Алена Булгакова.

Подводя итог обсуждения, модератор стола Фирдус Алиев отметил, что, очевидно, ни в одном из субъектов, где проходят губернаторские выборы, речи о втором туре быть не может. По его словам, избиратели сплотились вокруг представителей власти и вокруг тех кандидатов, которых предложил Президент России Владимир Путин.