Россияне напились в самолете, обматерили бортпроводников и были задержаны

Россияне напились в летевшем на Сахалин самолете и обматерили членов экипажа

Двое направлявшихся на Сахалин пассажиров напились в самолете, обматерили членов экипажа и были задержаны правоохранителями. Об этом уведомили в Telegram-канале транспортной полиции Дальнего Востока.

Отмечается, что двое мужчин летели в российский регион из Новосибирска с остановкой в Хабаровске. В начале рейса россияне пронесли в салон спиртные напитки и решили употребить их на борту в хабаровском аэропорту.

Пилоты и бортпроводники сделали замечание пассажирам и попросили перестать заниматься противоправными действиями в общественном месте. В ответ на это мужчины начали вести себя агрессивно и материться, а после продолжили распивать алкоголь.

В результате командир воздушного судна принял решение отстранить нарушителей от полета. «Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 31-летнего и 54-летнего мужчин», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении дебоширов были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных законом местах, а также за неповиновение требованиям членов экипажа.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

