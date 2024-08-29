Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Астана
3:0
Завершен
Бранн
Лига конференций|Раунд плей-офф. 2-й матч
Варвара Лепченко
0:0
1-й сет
live
Анастасия Потапова
US Open (ж)
Фабиан Марожан
Завтра
01:10 (Мск)
Даниил Медведев
US Open (м)
Мирра Андреева
0:2
Завершен
Эшлин Крюгер
US Open (ж)
Андерлехт
0:0
Перерыв
live
Динамо Мн
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Аякс
1:0
Перерыв
live
Ягеллония
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Шэмрок Роверс
Сегодня
22:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Лас-Пальмас
Сегодня
22:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания — Примера|3-й тур
21:47, 29 августа 2024Спорт

Россиянка Андреева вылетела с US Open

Россиянка Мирра Андреева вылетела с US Open во втором круге

Россиянка Мирра Андреева вылетела с Открытого чемпионата США (US Open) во втором круге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Андреева потерпела поражение от американки Эшлин Крюгер. Россиянка проиграла со счетом 1:6, 4:6. Спортсменки провели на корте немногим более одного часа.

Андреева является победительницей одного турнира WTA. Она занимает 23-е место в мировом рейтинге.

Андреева стала одной из двух россиянок, кому удалось завоевать медаль на Олимпийских играх-2024. Вместе с Дианой Шнайдер они стали серебряными призерами в женском парном разряде.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ потеряли первый истребитель F-16. Он мог столкнуться с российским дроном

      Депутат Рады раскрыла детали крушения украинского F-16

      Россиянка Андреева вылетела с US Open

      Аферисты убедили россиянку сжечь старую квартиру ради новой

      Американцы начали скупать бункеры Судного дня

      ВС РФ поразили на Украине склад с британскими дальнобойными ракетами

      В Бразилии заморозили счета компании Илона Маска

      В подконтрольном ВСУ городе в ДНР закрыли единственную больницу

      Журналисты на вертолете снимали репортаж о потерянном мальчике и нашли его

      Соболев удалил из соцсетей упоминание «Спартака»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше