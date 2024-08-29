Россиянка Андреева вылетела с US Open

Россиянка Мирра Андреева вылетела с US Open во втором круге

Россиянка Мирра Андреева вылетела с Открытого чемпионата США (US Open) во втором круге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Андреева потерпела поражение от американки Эшлин Крюгер. Россиянка проиграла со счетом 1:6, 4:6. Спортсменки провели на корте немногим более одного часа.

Андреева является победительницей одного турнира WTA. Она занимает 23-е место в мировом рейтинге.

Андреева стала одной из двух россиянок, кому удалось завоевать медаль на Олимпийских играх-2024. Вместе с Дианой Шнайдер они стали серебряными призерами в женском парном разряде.