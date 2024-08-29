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14:01, 29 августа 2024Экономика

США запросили у ЕС гарантии длительных антироссийских санкций

Переговоры о помощи в $50 млрд Украине затянулись из-за условий США по санкциям

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Переговоры Запада о передаче Украине 50 миллиардов долларов под залог доходов от заблокированных активов РФ затянулись из-за позиции США. Об этом со ссылкой на сообщение портала Euractiv передает ТАСС.

По данным источников, администрация США запросила у стран Евросоюза (ЕС) гарантии сохранения антироссийских санкций на более длительный срок. Вашингтон выразил сомнения в том, сможет ли заморозка российских активов быть постоянной при условии, что сейчас ЕС продлевает свои санкции каждые полгода.

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Для сохранения рестрикций в отношении РФ необходимо получить согласие всех 27 стран-членов объединения. При этом есть вероятность, что одно из государств, например, Венгрия, выскажется против — в таком случае все финансовые обязательства, которые должны были покрываться за счет доходов от российских активов, будут нести страны ЕС и США. Вашингтон потребовал от ЕС перевести механизм санкций на годичный или более длительный цикл.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что Европа отправила на нужды Киева первый транш доходов от размещения замороженных российских активов, его объем составил 1,4 миллиарда евро. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что средства идут на нужды военно-промышленного комплекса Украины и странам объединения, которые поставляют Киеву вооружения. При этом Боррель напомнил, что около шести миллиардов евро военной помощи остаются замороженными из-за вето, наложенного властями Венгрии.

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