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17:47, 29 августа 2024Моя страна

В России спасли троих рыбаков с затопленной лодки

В Башкирии спасли троих рыбаков с затопленной резиновой лодки

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России спасли троих рыбаков с затопленной резиновой лодки. Об этом сообщается в Telegram-канале Ufa_rb.

В Мелеузовском районе Башкирии спасатели заметили в воде троих мужчин, которые звали на помощь. Выяснилось, что судно внезапно стало сдуваться. Один из пассажиров на момент прибытия специалистов спрыгнул в воду, в то время как двое других все еще находились в лодке.

В результате оперативной работы спасатели достали мужчину из воды и отбуксировали неисправную лодку с двумя другими пассажирами к берегу.

Ранее в августе в Новосибирске спасли кота, который выпал с пятого этажа. Питомец упал на козырек балкона третьего этажа, пролетев два этажа вниз и чудом оставшись на препятствии.

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      Екатерина Ештокина
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