Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
23:12, 28 августа 2024Моя страна

В Новосибирске спасли выпавшего с пятого этажа кота

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

В Новосибирске чудом спасли кота, который случайно выпал из окна многоквартирного дома. Подробности произошедшего публикует местный портал Atas.Info.

Известно, что инцидент произошел утром 28 августа. На козырек балкона третьего этажа с пятого упал кот. Питомец пролетел два этажа вниз и чудом остался на препятствии. Помочь самостоятельно хозяйка ему не смогла и позвала на помощь спасателей.

Материалы по теме:
«Благодаря ей ребенок заговорил» Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
«Благодаря ей ребенок заговорил»Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
6 марта 2022
Помоги мне вернуться домой. Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
Помоги мне вернуться домой.Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
29 декабря 2021

Сначала животное пытались вызволить с помощью сачка, но попытки спасателей потерпели неудачу. В связи с этим пришлось прибегнуть к альпинистскому снаряжению. В итоге кот без проблем пошел в руки к спасателям и его спасли от повторного падения.

Хозяйка поблагодарила прибывших на место сотрудников и призналась, что относится к коту, как к члену семьи. Вместе они живут уже 13 лет. По ее словам, животное является ценной памятью о ее погибшем муже.

В мае 2023 года в России рабочие спасли новорожденного детеныша редкого полярного животного.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Дурова взяли под судебный надзор и запретили покидать Францию

      Дуров появился перед камерами после освобождения из под стражи в Париже

      В Париже стартовали Паралимпийские игры-2024

      Во Франции Дурова призвали раскрыть правду в интервью

      Очевидцы сообщили о новом взрыве на нефтебазе в Ростовской области

      В России изменят правила депортации несовершеннолетних иностранцев

      Зеленскому предсказали невозможность вернуться на Украину

      Дурова обвинили в шести правонарушениях

      Путину подарили шеврон от участников СВО

      Дурова обвинили в распространении детского порно и обороте наркотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше