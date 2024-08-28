В Новосибирске спасли выпавшего с пятого этажа кота

В Новосибирске чудом спасли кота, который случайно выпал из окна многоквартирного дома. Подробности произошедшего публикует местный портал Atas.Info.

Известно, что инцидент произошел утром 28 августа. На козырек балкона третьего этажа с пятого упал кот. Питомец пролетел два этажа вниз и чудом остался на препятствии. Помочь самостоятельно хозяйка ему не смогла и позвала на помощь спасателей.

Сначала животное пытались вызволить с помощью сачка, но попытки спасателей потерпели неудачу. В связи с этим пришлось прибегнуть к альпинистскому снаряжению. В итоге кот без проблем пошел в руки к спасателям и его спасли от повторного падения.

Хозяйка поблагодарила прибывших на место сотрудников и призналась, что относится к коту, как к члену семьи. Вместе они живут уже 13 лет. По ее словам, животное является ценной памятью о ее погибшем муже.

В мае 2023 года в России рабочие спасли новорожденного детеныша редкого полярного животного.