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15:34, 29 августа 2024Интернет и СМИ

В соцсетях появилось фейковое видео с командующим ВДВ Теплинским

В соцсетях появилось фейковое видео с командующим ВДВ Михаилом Теплинским

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В интернете появилось видеообращение человека, похожего на командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского, на котором он говорит о тяжелой ситуации на фронте. «Теплинский» объяснил, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пытается убедить президента России Владимира Путина в необходимости перевести все подразделения группировки войск «Днепр» в Курскую область.

Видеозапись, распространившаяся в соцсетях, — дипфейк. За основу взято поздравление командующего ВДВ со 105-й годовщиной со дня образования Рязанского училища воздушно-десантных войск, опубликованное в конце 2023 года. Примечательно, что создатели фейкового видео разместили плашку телеканала «Россия 24», а на оригинальном ролике ее нет.

Ранее в интернете уже публиковали видео с Теплинским, сгенерированное искусственным интеллектом. Так, в начале августа в соцсетях распространился ролик, в котором человек, похожий на военачальника заявляет, что «мы зашли в тупик», и объявляет о подаче рапорта об отставке с должности. Рязанский телеканал ТРК, логотип которого был нанесен на видео, опроверг публикацию такого обращения.

4. В настоящее время командующий группировкой войск «Днепр» Михаил Теплинский продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

Информация о том, что Теплинский обвинил Герасимова в попытке убедить Путина в необходимости перевести все подразделения группировки войск «Днепр» в Курскую область, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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