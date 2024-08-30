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10:36, 30 августа 2024Забота о себе

Двойник Ким Кардашьян столкнулась с серьезным осложнением из-за пристрастия к филлерам

31-летняя модель не сможет иметь детей после операции по увеличению ягодиц

Фото: @jenniferpamplona

Модель Дженнифер Памплона, решившая стать двойником Ким Кардашьян, не сможет иметь детей из-за осложнений после инъекций филлеров. Об этом она рассказала в интервью изданию Need To Know, пишет Daily Mail.

Памплона сделала более 30 косметических операций, чтобы приблизиться к образу своего идола. Однако теперь, по ее словам, она жалеет о пристрастии к пластической хирургии и испытывает огромные страдания от мысли, что не сможет иметь детей. «Я даже представить себе не могла, что мне придется столкнуться с болью от невозможности создать новую жизнь», — пожаловалась 31-летняя модель.

Пластический хирург Карлос Риос, который занимается случаем Памплоны, рассказал, что серьезные осложнения начались после процедуры по увеличению ягодиц, которую девушка сделала 10 лет назад. По его словам, для придания нужной формы использовалось вещество полиметилметакрилат, которое в некоторых случаях может мигрировать, в том числе в область органов малого таза, и вызывать там сильное воспаление.

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Модель добавила, что всегда была одержима самосовершенствованием. В 17 лет она сделала первую пластическую операцию, далее последовали еще 30 различных процедур на лице и теле. Лишь в 2022 году ей пришлось остановиться, так как врачи нашли у нее психическое расстройство, которое сделало ее одержимой улучшением внешности.

Ранее 40-летняя комик из Мексики Йеред Ликона рассказала, что лишилась части ягодиц после их увеличения. По ее словам, филлеры ей ввели без ее согласия.

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      Екатерина Улитина
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