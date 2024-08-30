Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:44, 30 августа 2024Ценности

Джиджи Хадид сняли на отдыхе с Брэдли Купером и его дочерью от Ирины Шейк

Модель Джиджи Хадид сняли в Италии с Брэдли Купером и его дочерью от Ирины Шейк
Джиджи Хадид

Джиджи Хадид. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американскую модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид сняли на отдыхе с актером Брэдли Купером и его семилетней дочерью Леей от российской манекенщицы Ирины Шейк. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 29-летняя Хадид и ее 49-летний избранник с ребенком отправились на Сардинию, Италия. Модель предстала на размещенных кадрах в белом кроп-топе, голубых джинсах прямого кроя и зеленой бейсболке, дополнив образ несколькими ожерельями. В свою очередь, Купер выбрал узкую черную футболку и коричневые брюки. Также пару сопровождала мать артиста Глория Кампано.

Известно, что перед поездкой влюбленные вместе появились на праздновании дня рождения актрисы Блейк Лайвли, которое прошло в особняке певицы Тейлор Свифт в Род-Айленде, США.

В июле анонимный источник сообщал, что союз Хадид и Купера перерос в полноценные отношения.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий ВСУ обратился с угрозой к раскрывшей причину падения F-16 депутату

      Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

      Россиянки ринулись скупать «Виагру»

      РФС договорился с УЕФА о времени начала матчей Кубка России

      В России ответили на призыв экс-игрока «Локомотива» убивать мирных граждан под Курском

      Зеленский захотел встретиться с премьером Индии до выборов в США

      Рудковская рассказала о фейковых товарах в бутиках люксовых брендов в Европе

      Киев уличили в попытке скрыть настоящую причину гибели F-16 на Украине

      Выгоду России от глобального потепления оценили

      МЧС заявило о беспорядочных ударах ВСУ по мирному населению в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше