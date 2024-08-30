Джиджи Хадид сняли на отдыхе с Брэдли Купером и его дочерью от Ирины Шейк

Модель Джиджи Хадид сняли в Италии с Брэдли Купером и его дочерью от Ирины Шейк

Американскую модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид сняли на отдыхе с актером Брэдли Купером и его семилетней дочерью Леей от российской манекенщицы Ирины Шейк. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 29-летняя Хадид и ее 49-летний избранник с ребенком отправились на Сардинию, Италия. Модель предстала на размещенных кадрах в белом кроп-топе, голубых джинсах прямого кроя и зеленой бейсболке, дополнив образ несколькими ожерельями. В свою очередь, Купер выбрал узкую черную футболку и коричневые брюки. Также пару сопровождала мать артиста Глория Кампано.

Известно, что перед поездкой влюбленные вместе появились на праздновании дня рождения актрисы Блейк Лайвли, которое прошло в особняке певицы Тейлор Свифт в Род-Айленде, США.

В июле анонимный источник сообщал, что союз Хадид и Купера перерос в полноценные отношения.