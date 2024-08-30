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08:25, 30 августа 2024Мир

Харрис захотела взять к себе в команду республиканца

Харрис пообещала взять в свою администрацию республиканца при победе на выборах

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Действующий вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис пообещала взять в свою администрацию представителя Республиканской партии в случае победы на выборах. Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.

«Я провела всю свою карьеру, слушая разные точки зрения. Я думаю, важно, чтобы за столом, когда принимаются одни из самых важных решений, были люди, имеющие разные взгляды и разный опыт. И я думаю, что американской общественности было бы полезно иметь в своем кабинете республиканца», — отметила она.

Интервью CNN стало первым интервью Харрис в качестве кандидата на пост президента США. В нем политик избежала темы России и Украины. Затронутые Харрис вопросы внешней политики ограничились поставками оружия Израилю. Основное внимание политик посвятила внутриполитическим темам.

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      Лина Пивоварова
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