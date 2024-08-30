Игравший в России украинский футболист призвал ВСУ к расправам в Курской области. Его мать живет в Курске

Родившийся в РФ экс-футболист Алиев одобрил действия ВСУ в Курской области

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев призвал Вооруженные силы республики (ВСУ) к расправе над мирным населением Курской области. Видеообращение, адресованное украинским военным, он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алиев обратился к бойцам ВСУ и попросил тех военнослужащих, которые находятся в Курской области, продвигаться вперед, беречь себя, а также истреблять «нечисть» и мирное население.

Алиева могут признать террористом в России

За подобные высказывания спортсмена могут признать террористом в России и отправить в колонию. После видеообращения Алиева общественники из движения «Ветераны России» обратились в Генеральную прокуратуру и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания спортсмена на предмет нарушения статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Согласно закону, экс-футболисту «Локомотива» грозит до семи лет колонии.

Фото: Alex Morton / Reuters

Также «Ветераны России» потребовали включить Алиева в реестр террористов и экстремистов. Они считают, что его высказывания являются прямым призывом к насилию, нарушением прав россиян и могут квалифицироваться как оправдание терроризма и публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности.

«Необходимо, чтобы он предстал перед российским правосудием», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов. По его словам, спортсмен должен понести суровое наказание, несмотря на то что находится не в России.

Мать экс-футболиста живет в Курске

Известно, что бывший футболист «Локомотива» родился в 1985 году в Хабаровске, где до 12 лет жил с семьей. Дед по отцовской линии был кавказцем. Отец — военный летчик, а мать родом из Курской области. Согласно последним данным, она живет в Курске. К расправе над мирными жителями именно этого региона призывал Алиев.

Предположительно, у спортсмена есть российский паспорт, который тот восстанавливал во время выступления за московский «Локомотив». За время футбольной карьеры Алиев также играл за киевское «Динамо». В 2014 году он перешел в махачкалинский «Анжи», однако в 2015 году покинул клуб. Последними командами для Алиева стали любительские «Катандзаро» и украинский «Интер» из Боярки.

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

С начала боев с ВСУ в Курской области пострадали более 200 человек

Бои Вооруженных сил России с ВСУ в Курской области начались 6 августа и идут уже больше трех недель. Сначала Украина обстреляла приграничный город Суджу, после чего начала штурм государственной границы. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Согласно последним данным, с начала вторжения украинских формирований в российский регион пострадали более 200 жителей.

Источник в силовых структурах сообщал, что бойцы ВСУ намеренно расправляются с мирными жителями, которые пытаются уехать из Курской области. Также, по его словам, часто фиксируются случаи мародерства.

Замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал, как украинские солдаты расправились с детьми. Трое школьников ориентировочно в возрасте 10-12 лет пытались эвакуироваться в районе Малой Локни в Курской области на мотоцикле с коляской. Однако выехать им не удалось, бойцы ВСУ расстреляли их в спину.