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09:42, 30 августа 2024Россия

Икона рухнула на голову 12-летнего россиянина во время богослужения в храме

В храме Санкт-Петербурга икона рухнула на голову 12-летнего мальчика

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Спасо-Парголовском храме в Санкт-Петербурге икона Спаса Нерукотворного рухнула на голову 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам матери ребенка, все произошло во время богослужения. В момент падения иконы женщина с ребенком находились около алтаря.

У школьника обнаружили открытую черепно-мозговую травму, легкое повреждение мозга, пневмоцефалию, а также вдавленный перелом теменной кости и ушибленную рану мягких тканей в левой теменной области. Икона повреждений не получила.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмилетняя школьница попала в реанимацию после игр на детской площадке, расположенной на улице Орджоникидзе. Отмечается, что девочка неудачно упала и сильно ударилась животом о твердый предмет на земле. Ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

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      Никита Абрамов
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