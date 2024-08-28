Восьмилетняя российская школьница попала в реанимацию после игр на детской площадке

В Петербурге школьница попала в реанимацию после игр на детской площадке

В Санкт-Петербурге восьмилетняя школьница попала в реанимацию после игр на детской площадке, расположенной на улице Орджоникидзе. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, девочка неудачно упала и сильно ударилась животом о твердый предмет на земле. Юную россиянку в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Врачи диагностировали у нее травму органов брюшной полости, ребенку начали оказывать всю необходимую помощь.

До этого стало известно, что в Уфе у 12-летнего школьника выпал кишечник после поездки на велосипеде, мальчика удалось спасти.

Сейчас несовершеннолетний восстанавливается в хирургическом отделении республиканской детской клинической больницы.

Еще раньше в городе Соль-Илецке Оренбургской области школьнику разорвало кишечник после падения с электровелосипеда.