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08:51, 5 августа 2024Россия

Российскому школьнику разорвало кишечник после падения с электровелосипеда

В Оренбургской области школьнику разорвало кишечник после падения с велосипеда

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Соль-Илецк Оренбургской области школьнику разорвало кишечник после падения с электровелосипеда. Несовершеннолетнего россиянина медики вовремя прооперировали и спасли, об этом сообщили в пресс-службе местной больницы.

Мальчика привезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, он ударился животом о руль велосипеда. Ребенок был неестественно бледен, находился в сознании и жаловался на затрудненное дыхание и нестерпимую боль.

Врачи допустили, что у пациента началось внутреннее кровотечение. В ходе обследования у него диагностировали травматический разрыв толстого и тонкого кишечника.

Операция длилась более трех часов, сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, его перевели из реанимации в обычную палату. Медики решили понаблюдать за его самочувствием еще некоторое время.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 16-летнему подростку удалили внутренний орган после падения с электросамоката.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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