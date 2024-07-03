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12:07, 3 июля 2024Россия

В России подросток упал с электросамоката и лишился одного внутреннего органа

В Барнауле подростку удалили селезенку после падения с электросамоката

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Барнауле подростку удалили внутренний орган после падения с электросамоката. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

16-лентий россиянин не справился с управлением. После того как его придавил самокат, мальчик почувствовал боль и животе. Когда через два дня его состояние не улучшилось, подросток обратился к врачам.

Обследование выявило у него разрыв селезенки. Подростку провели операцию, в результате которой поврежденный орган был удален. Пациент уже идет на поправку.

Ранее житель Ростова-на-Дону избил участника специальной военной операции из-за электросамоката. Прохожий повалил военнослужащего на землю, сломал ему ногу, а также ударил полуторагодовалую дочь бойца. После этого он залил перцовым аэрозолем сына участника спецоперации.

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      Алан Босиков
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