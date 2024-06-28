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15:08, 28 июня 2024Россия

Россиянин избил участника СВО и его полуторагодовалую дочь из-за электросамоката

В Ростове-на-Дону участника СВО и его годовалую дочь избили из-за самоката
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Ростове-на-Дону участника спецоперации (СВО) и его полуторагодовалую дочь избили из-за электросамоката. Об этом сообщает портал 161.RU.

Как рассказала жена пострадавшего, во время прогулки члены семьи увидели упавший электросамокат. Военнослужащий попытался поднять его, но тот был сломан, и мужчине пришлось положить самокат обратно на асфальт. В этот момент на него набросился прохожий.

«Он начал кричать: "Что вы делаете? Зачем вы его положили? Поднимите!"» — описала ситуацию жена военного, Марина.

Прохожий повалил военного на землю, сломал мужчине ногу, ударил его полуторагодовалую дочь по голове, а после залил перцем из баллончика сына участника СВО, который попытался вступиться за семью. После этого прохожий сбежал. Жена военного написала заявление в полицию, ей обещали, что с ней свяжется участковый, однако этого так и не произошло.

Ранее сообщалось, что в России студент избил дочь бойца СВО и получил «большой привет» из зоны спецоперации.

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      Марк Леонов
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